Esta mañana, un hombre falleció tras ser atropellado por un tren del Ramal Temperley de la línea Roca en el barrio de Barracas.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la Avenida General Tomás de Iriarte, Santa Magdalena y Goncalves Días.

En el lugar se encuentra trabajando personal del SAME para atender la situación.

Según informaron desde el SAME, el trágico suceso ocurrió en horas de la mañana, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas que llevaron a este accidente. Las autoridades están investigando el hecho y se espera que en las próximas horas se brinde más información al respecto.

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