Un tren embistió una combi escolar en un paso a nivel de la localidad de Buggenhout, en la región de Flandes, Bélgica, y cuatro personas murieron, entre ellas dos nenes y dos aultos.

Según el medio local HLN, en la combi viajaban siete chicos que iban a una escuela de educación especial junto a un acompañante y un chofer.

El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, detalló a la radio RTL que las víctimas fueron “dos niños, el conductor del autobús escolar y el acompañante”.

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El ministro también confirmó que el paso a nivel estaba cerrado en el momento del accidente. “Tenemos imágenes que lo demuestran”, afirmó Crucke.

El hecho ocurrió cerca de las 08:08 cuando la combi fue embestida por un tren que tenía previsto detenerse en la siguiente estación, ubicada a aproximadamente un kilómetro del lugar del choque. Así lo detalló Frédéric Sacré, vocero de Infrabel, la empresa que gestiona la red ferroviaria belga.

“El impacto fue extremadamente violento”, sostuvo Sacré, quien describió la situación como un “balance dramático”.

Según el operador de la red ferroviaria, las luces del paso a nivel estaban en rojo y las barreras bajadas en el momento de la colisión. “El conductor intentó accionar los frenos de emergencia”, indicaron.

Se están investigando las circunstancias exactas del accidente. “Estamos tratando de comprender cómo pudo haber ocurrido”, dijeron. “Pero ahora mismo, nuestros pensamientos están ante todo con las víctimas y sus familias”, sostuvieron.

El testimonio de un pasajero del tren: “Hubo un fuerte estallido repentino”

“Todo sucedió en cuestión de segundos”, dijo un pasajero del tren identificado como Jens al medio HLN.

“Sentimos un fuerte golpe y una ventana en la parte delantera del tren se hizo añicos, pero aún no sabíamos qué estaba pasando. Creo que una persona, probablemente el conductor, salió despedida de la combi”.

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El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, lamentó el episodio a través de un mensaje en la red social X. “Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos”, expresó el funcionario, que calificó el hecho como un “trágico accidente”.

“¡Qué noticia tan desgarradora desde Buggenhout!“, declaró por su parte la ministra flamenca de Educación, Zuhal Demir.

“Mis pensamientos están con todas las víctimas, sus familias y todos los afectados. Mi más sentido pésame a todos los damnificados. Gracias a los servicios de emergencia por su labor en el lugar de los hechos”, cerró.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los afectados y esclarecer las causas del choque.