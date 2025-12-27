Una avioneta que realizaba un vuelo publicitario cayó este sábado por la tarde al mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y provocó la muerte de su piloto.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 cerca del Puesto 4, ante la mirada de decenas de turistas y bañistas que se encontraban en una de las zonas más concurridas de la ciudad brasileña. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según informaron fuentes oficiales, la aeronave, de modelo Cessna 170A, había partido del aeropuerto de Jacarepaguá, en la zona suroeste de Río de Janeiro. Poco después, se precipitó al agua mientras llevaba una pancarta publicitaria.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede ver el momento exacto en el que la avioneta se sumerge de frente al mar, a pocos metros de la costa.

Tras el impacto, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro desplegó un amplio operativo de rescate que incluyó motos acuáticas, botes inflables, buzos, helicópteros y equipos especializados para rastrear la zona.

Luego de casi tres horas de búsqueda, los rescatistas hallaron el cuerpo del piloto, que fue trasladado al Instituto Médico Forense para su identificación. Las autoridades confirmaron que no había más ocupantes en la aeronave.

El accidente ocurrió en un contexto de intensa actividad en la playa, repleta de turistas. Sin embargo, no se registraron heridos por el impacto.

Poco después, la Fuerza Aérea Brasileña anunció que se abrió una investigación para determinar las causas exactas del hecho.

“Durante la Acción Inicial, profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos, preservación de evidencia, verificación inicial de daños causados ​​a o por la aeronave, así como recolección de otra información necesaria para la investigación”, expresaron en un comunicado de prensa.