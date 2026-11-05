Una mujer de 26 años murió después de caer del séptimo piso de un hotel en Brasil. La víctima, identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, estaba en el Hotel Rio Poty, en la ciudad de San Luis, cuando se apoyó en una estructura de aluminio de una ventana que cedió y provocó su caída.

El accidente ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del martes 3 de noviembre. Según la reconstrucción de la Policía Civil de Maranhão, Renata estaba junto a su novio en uno de los pasillos del séptimo piso. En determinado momento, se sentó en el marco de una ventana y apoyó la espalda sobre una estructura de aluminio que se desprendió.

La joven cayó sobre una marquesina ubicada en la entrada del hotel. Aunque recibió asistencia después del impacto, murió a causa de las heridas.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron los momentos previos al accidente y fueron clave para reconstruir lo que pasó. En las imágenes se ve a la pareja caminando por el pasillo y, luego, a Renata sentada junto a la ventana. La secuencia también muestra al novio después de la caída, mientras permanece unos segundos en el lugar hasta que se acerca un empleado del hotel.

🇧🇷Brasil l Una joven de 26 años, identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, falleció durante la madrugada del martes en São Luís, Brasil, tras caer desde el séptimo piso de un edificio. Según información policial, la mujer buscaba la llave de su habitación cuando se apoyó en el marco de aluminio de una ventana del pasillo, que cedió y provocó su caída. — Caoz (@Caoz_ES) November 4, 2026

Leonardo Augusto Pinto França, el novio de Renata, fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración. Sin embargo, después de analizar las imágenes y escuchar su testimonio, los investigadores descartaron, por el momento, que haya tenido participación en la muerte de la joven. El hombre fue liberado y no está considerado sospechoso.

Según trascendió, ambos habían consumido bebidas alcohólicas antes del accidente. En su declaración, el hombre reconoció que habían tomado y aseguró que no recordaba el momento de la caída.

La pareja era oriunda del estado de Pará y había llegado a San Luis el 28 de octubre para participar de un campeonato de póker. Tenían previsto regresar a su provincia el mismo martes en que ocurrió la tragedia.

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Aunque la principal hipótesis de la Policía Civil es que se trató de una muerte accidental, la investigación continúa para establecer qué provocó que la estructura de aluminio cediera.

La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão informó que los peritos realizaron inspecciones en el hotel y analizaron los componentes de la ventana para determinar las causas del desprendimiento. Por el momento, no hay conclusiones técnicas que permitan establecer si existían fallas en las instalaciones o alguna irregularidad en su mantenimiento.

Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Renata. Además, aseguró que está a disposición de las autoridades y que colabora con los procedimientos para esclarecer lo ocurrido.