Un choque múltiple entre un camión tolva, un micro interurbano y un auto particular dejó 13 muertos y 15 heridos. El accidente ocurrió este sábado, cerca de las 9, en el kilómetro 112,5 de la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo, en la región chilena de Valparaíso.

El micro cubría el trayecto entre San Antonio y Navidad. Según explicó César Carreño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, el colectivo chocó de frente contra el camión y el auto que circulaba detrás no pudo evitar el impacto y terminó impactado contra el micro.

La magnitud del incidente movilizó a unos 50 bomberos de Santo Domingo, San Antonio y San Pedro, quienes trabajaron durante una hora para liberar a las personas atrapadas entre los restos de los vehículos. Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

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Entre los heridos se encuentran dos nenes, uno de 3 años y otro de 11, y al menos uno de los pacientes permanece en grave estado. El conductor del auto particular recibió el alta médica y deberá declarar como testigo en las próximas horas.

De acuerdo a lo que contó el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, el colectivo era un vehículo de transporte público de uso habitual de los campesinos de zonas rurales.

“Estamos muy consternados porque este accidente involucra muchas familias que se trasladaban en una micro, ‘la rapelina’, que va desde Pupuya, pasando por toda la zona rural de Santo Domingo, hasta San Antonio. Son familias que el día sábado vienen a hacer las compras a San Antonio y por eso involucra niños”, dijo. Y agregó: “Es una situación muy lamentable, muy trágica y de alto impacto. Estamos muy consternados. Colisionaron de frente”.

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Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y la Fiscalía trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente y autorizar el retiro de los fallecidos. La calle permaneció cortada en ambos sentidos para facilitar el operativo.

La mayoría de las víctimas fatales viajaban en el micro interurbano. La tragedia golpeó especialmente a la comuna de Navidad, de donde provenían varios de los pasajeros fallecidos. El municipio decretó tres días de duelo comunal y suspendió todas las actividades recreativas y deportivas previstas.