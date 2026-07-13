Un militar de la Armada de Chile irrumpió con su auto en una feria de Viña del Mar este domingo y atropelló a varias personas con un saldo trágico: hubo seis muertos. Además siete heridos fueron trasladados a un hospital de la zona. El momento quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona.

"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", indica el documento publicado en la web oficial.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando los feriantes estaban llegando y comenzando a armar sus puestos. Horas después, se conoció el video registrado por las cámaras de seguridad, donde se ve cómo los autos circulan normalmente por la Avenida Alessandri.

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De repente, un vehículo blanco pasa a gran velocidad por un boulevard, donde estaban dispuestos los puestos de la Feria Caupolicán y arrasa con varias personas. El conductor fue detenido, luego de que los testigos intentaran lincharlo.

Más temprano, Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso, habló con medios locales, donde brindó las primeras informaciones del caso.

Ojalá que el cabo de infantería de Marina y sus cobardes cómplices paguen con severas penas de cárcel el tremendo horror y daño que provocaron en Gómez Carreño de Viña del Mar. https://t.co/ghgiQVyedd — Jules Magni 🎥 (@JR_BizkarraM) July 12, 2026

Sobre los fallecidos, se sabe que son tres mujeres y tres hombres. En tanto que entre los siete heridos hay dos menores, y todos fueron trasladados al hospital Dr. Gustavo Fricke fuera de riesgo.

"No hay ninguna persona grave. Fueron revisados y estabilizados, no hay ninguna persona de gravedad, serían todos lesionados leves", dijo el Coronel Jorge Guaita de Carabineros a los medios presentes en la zona del siniestro.

At least six people were killed and multiple others injured after a vehicle plowed into a crowd at the Viña del Mar fair in Chile. Authorities are investigating the incident. pic.twitter.com/UWjeSX2Osc — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

Tras la emergencia, un amplio despliegue de equipos de rescate, personal del SAMU, Bomberos y Carabineros acudieron al lugar para asistir a las víctimas y trasladar a los lesionados.

"El conductor, por causas que se investigan, habría perdido el control", dijo Guaita y precisó que sería sometido a un examen de alcoholemia.

Momentos más tarde, pasado el mediodía, Guaita confirmó que el conductor, funcionario de la Armada, marcó 0.0° en el examen respiratorio. Por el momento se desconocen las causas del incidente.

“El intoxilyzer (alcoholímetro), el examen respiratorio tuvo como resultado 0,0°, lo cual no hace presumir que no venía con algún grado de alcohol. Se desconocen los motivos en realidad, si fue alguna falla mecánica”, dijo.

En ese sentido, indicó que -de acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento- el conductor "venía en dirección normal, pero a un exceso de velocidad", y convocó a quienes tengan información sobre o ocurrido que se acerquen a Carabineros.

Más tarde, el fiscal de la causa, Walter Wenzel, habló con los medios y agregó que también resultó negativo el narcotest. "No venía bajo ninguna sustancia ilícita", dijo.

También marcó que las autoridades no encontraron "hallazgos relevantes" en el vehículo del detenido y, si bien no quiso adelantar hipótesis sobre la causa de los atropellos, señaló que el integrante de la Infantería de la Armada no chocó contra otro auto sino que impactó contra el cordón de la vereda y luego contra los feriantes.

"Manejaba con permiso de circulación y seguro vencidos", agregó.

Sobre las identidades de los fallecidos, el fiscal dijo que producto de "la violencia del impacto", se "mezclaron los documentos" de las víctimas por lo que todavía se está tratando de determinar quiénes son.

"Todas las personas ingresaron como NN porque no tenían identificación. Se espera que entre mañana y el martes se entreguen los cuerpos a las familias para hacer la sepultación indicada", dijo luego el delegado Manuel Millones al canal Mega Noticias.

Y confirmó que una de las fallecidas es una mujer de 29 años, con dos hijos menores, que también era funcionaria de la Armada. Las primeras versiones indican que se desempeñaba como personal civil en el Hospital Naval, que está cerca de donde ocurrió el accidente.

Por otra parte, Millones pidió que se brinde "contención emocional" para quienes presenciaron el accidente y una ayuda social para los heridos y las familias de los fallecidos.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, lamentó este mediodía la tragedia ocurrida en Viña del Mar que "enluta a todo el país" y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y quienes resultaron heridos.

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A la vez, confirmó que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.

Por su parte, el Municipio de Viña del Mar informó que se pondrá a disposición "todo el apoyo y acompañamiento en este difícil proceso, en coordinación con la dirigencia de la emblemática feria viñamarina".

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, expuso que “sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima”.

La Feria Caupolicán es un evento popular que funciona los jueves y domingos, en la zona de Gómez Carreño, donde acuden más de mil personas habitualmente y cuenta con gran cantidad de puestos formales e informales.