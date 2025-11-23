Una terrible fatalidad enlutó en las últimas horas al barrio San Martín de Comodoro Rivadavia: un hombre de 65 años murió tras ser embestido por su propio camión.

Según medios locales, el hecho ocurrió el viernes a la mañana en la calle Los Naranjos al 800, donde la víctima fue atropellada por el vehículo, que comenzó a desplazarse sin conductor en una calle de tierra con pendiente pronunciada.

El camionero fue asistido en el lugar y trasladado consciente en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internado bajo observación. Su estado se agravó con el correr de las horas y el sábado se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a lo que aportaron los testigos que presenciaron el fatídico hecho, el camión estaba en marcha frente a la casa de la víctima -quien estaba preparándose para iniciar su jornada laboral- cuando comenzó a deslizarse por la pendiente.

El hombre habría intentado subirse al camión para frenarlo, pero terminó siendo embestido por la pesada unidad.

Luego de atropellar al conductor, el camión siguió desplazándose varios metros sin control hasta chocar contra el nicho de gas de una casa, lo que provocó una fuga. Por esta situación, se desplegó un operativo en la zona y se cortó el suministro del fluido por unas horas hasta que la situación pudo ser controlada.

La investigación policial intentará determinar cómo se produjo el desplazamiento del camión y si hubo fallas mecánicas o alguna otra circunstancia que provocó la tragedia.