Los dos ocupantes de una moto, de 19 y 20 años, murieron este lunes tras protagonizar un accidente en barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba.

El siniestro se produjo en avenida Goycoechea al 1600, donde por causas que se investigan, el conductor de la moto perdió el control y ambos ocupantes del vehículo cayeron al asfalto.

El comisario Marcelo Peralta indicó a Cadena 3 que ambos circulaban sin casco. El conductor falleció al instante producto de las heridas.

El acompañante, que llevaba el casco en el brazo, había sido trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Unquillo y luego al Hospital Tránsito Cáceres donde finalmente falleció.