Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró este miércoles en la Ruta Nacional 158, precisamente a la altura del kilómetro 251, dentro de la jurisdicción de la localidad cordobesa de Carnerillo.

El accidente ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta y un camión cisterna chocaron de manera frontal.

El hecho

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el impacto se produjo en un tramo de recta. Como consecuencia directa de la colisión, el conductor de la camioneta falleció en el lugar de manera instantánea.

Por su parte, el chofer del camión cisterna fue asistido por personal médico, aunque no se reportaron heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Estado del tránsito

Debido a la magnitud del impacto y a que los vehículos quedaron obstruyendo parte de la calzada, la policía mantiene un corte parcial de tránsito para permitir las tareas de los peritos de Criminalística.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución o tomar rutas alternativas, ya que se espera que las pericias continúen durante las próximas horas.