Un hombre de 54 años murió a causa de un choque seguido de vuelco, cuando iba al volante en la ruta 26 de Córdoba y tras el impacto, otras tres personas que viajaban en el auto, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridas.

El hecho ocurrió luego de que el conductor del Renault Sandero golpeó de lleno con un carro que era remolcado por una camioneta en el tramo entre las localidades Huinca Renancó y Villa Huidobro.

En el lugar, la víctima del fatal desenlace fue atendido por profesionales de la salud que lo trasladaban hacia un centro hospitalario en Río Cuarto, sin embargo, según informó el medio local El Doce, durante la derivación sufrió una descompensación y falleció.

Los mencionados acompañantes que resultaron con heridas fueron ingresados en el Hospital Provincial de Huinca Renancó donde continúan internados. Por su parte, en el vehículo que contaba con el carro, una mujer de 40 años viajaba como acompañante, y otro hombre de 57 que conducía.

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El fallecido era oriundo de Villa Huidobro, mientras que las causas del fatal accidente aún son materia de investigación y quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó.

El impacto fue de tal magnitud que debió desarrollarse un operativo de emergencia sanitario en donde colaboraron efectivos de Tránsito Municipal, bomberos y personal policial que estuvo al frente del corte de la ruta para efectuar las pericias correspondientes.