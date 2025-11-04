Un hombre de 60 años murió este martes al mediodía tras caer desde una altura de aproximadamente diez metros en una vivienda ubicada sobre calle Jacinto Ríos al 200, en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba realizando tareas de limpieza en el techo de chapa del domicilio cuando, por motivos que aún se investigan, cayó hacia un patio interno colindante con un edificio.

Al lugar acudió personal policial y un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del hombre. El comisario Guillermo Luján confirmó la situación y dijo a Cadena 3 que el hombre se encontraba en la terraza de una casa de dos pisos cuando ocurrió el accidente, cayendo en un pasillo interno entre la vivienda y un edificio colindante.

El comisario también confirmó que el fallecido era conocido de la familia, que lo contrataba regularmente para realizar este tipo de tareas.

Las causas del accidente son materia de investigación.