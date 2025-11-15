Un niño de 8 años falleció este viernes por la tarde en el barrio Villa Warcalde de la ciudad de Córdoba tras ser atropellado por un camión que transportaba poda. El trágico suceso ocurrió en la intersección de avenida José María Eguía Zanón y Eloy Martínez, frente a la sede del Círculo Italiano. Según fuentes oficiales, el pequeño se encontraba andando en bicicleta cuando ocurrió el fatal impacto.

El accidente generó una gran conmoción en la zona. Las autoridades rápidamente llegaron al lugar para controlar la situación, mientras los servicios de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas.

Médicos de un servicio de emergencias fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro, donde constataron el deceso del niño. Las fuentes oficiales informaron que el menor estaba en su bicicleta cuando el camión, que transportaba poda, intentó esquivarlo. El conductor del rodado, un joven de 23 años, no pudo maniobrar a tiempo y se produjo el impacto fatal.

El joven que conducía el camión trató de evitar el choque, pero lamentablemente, no pudo evitar el contacto. Las circunstancias del accidente siguen siendo investigadas por las autoridades, aunque se sabe que el conductor hizo todo lo posible por esquivar al niño en el momento del incidente.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el joven de 23 años estaba desesperado tras el accidente y rápidamente intentó asistir al niño. Sin embargo, la rapidez del impacto y la intensidad del mismo hicieron imposible que el pequeño pudiera sobrevivir.