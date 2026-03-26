Investigan un trágico hecho que terminó con la vida de un niño de 12 años en circunstancias que están siendo minuciosamente analizada por los pesquisas y las autoridades judiciales de la provincia de Corrientes. El incidente tuvo lugar el lunes en la localidad de Empedrado, más precisamente en la intersección de las calles Montevideo y Junín, lugar que se convirtió en el escenario de una tragedia inesperada que generó una fuerte conmoción entre los vecinos y allegados de la víctima, Giovanni Garcia.

Según los primeros datos que pudieron ser recabados por los efectivos de la Comisaría de Distrito de Empedrado, el niño habría sufrido una potente descarga eléctrica al entrar en contacto físico con un alambrado perimetral ubicado en una propiedad ubicada hacia la zona del río Paraná. Si bien los pormenores del suceso aún no han sido esclarecidos de forma oficial, la hipótesis principal que manejan los investigadores apunta a un posible desperfecto en las conexiones eléctricas cercanas o a una fuga de energía que habría electrificado el cercado, convirtiéndolo en una trampa mortal en cuestión de segundos, publicó Corrientes Hoy.

Tras el impacto de la descarga, el menor fue auxiliado de manera urgente y trasladado hacia el hospital local en un intento desesperado por estabilizar sus signos vitales. A pesar de la celeridad con la que actuaron los servicios de emergencia y el personal médico de guardia, las maniobras de reanimación no fueron suficientes debido a la magnitud de las lesiones internas provocadas por la corriente eléctrica. Poco tiempo después de su ingreso al centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron oficialmente el fallecimiento del niño, notificando de inmediato a las autoridades policiales para que se preservara la escena del hecho y se iniciaran las actuaciones correspondientes.

La Unidad Fiscal en turno tomó intervención directa en el caso para coordinar las diligencias legales de rigor. Actualmente, el personal de la dependencia policial continúa trabajando en la recolección de testimonios y pruebas periciales que permitan determinar fehacientemente cómo llegó la electricidad hasta el alambrado y si existió algún tipo de negligencia o factor externo que desencadenara este fatal desenlace. De momento desde la fuerza de seguridad no reportaron que personas adultas hayan quedado demorados o fueran señaladas como sospechosas por lo que el caso se trata bajo la premisa de "averiguación de causal de muerte".

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El comunicado de la familia



“Queremos saber. Queremos Justicia. Queremos respeto. No hay nada de eso en dejar a un chico de 12 años solo en una ambulancia, en dejarlo abandonado, en no preguntar si estaba bien, en no respetar el llamado de los padres. Él no tuvo un accidente. Él es víctima de un homicidio culposo por negligencia”, expresaron el padre y la madre del pequeño.

“Queremos saber quién es el responsable. Tenemos el corazón roto por nuestro niño Giovani. Era un nene más que quería divertirse, ¿quién no jugaba con honda cuando era niño?. Tuvo una muerte dolorosa, desastrosa y a nadie le importa”, agregaron.

Luego, en el comunicado relatan algunos episodios tras el deceso del niño. “Como familia no nos sentimos apoyados ni por el cuerpo policial, ni por el cuerpo médico -Empedrado- ya que la familia sufrió burlas de un policía en particular y la doctora de turno ni siquiera escribió un informe de él antes de irse a su casa”.