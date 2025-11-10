El fiscal Horacio Vázquez investiga la muerte de un nadador de 73 años que ocurrió durante una competencia celebrada el fin de semana pasado en el estadio Mario Alberto Kempes.

El hombre, oriundo de la provincia de Santa Fe, participó de una de las carreras cuando se produjo el lamentable desenlace. Se trataba de un nadador federado con experiencia.

El fiscal Vázquez ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte, que preliminarmente podría haber sido un infarto masivo.

Además, el funcionario judicial espera los resultados definitivos de la autopsia y ordenó medidas para esclarecer si existió alguna responsabilidad por parte de los organizadores del evento.