La mañana de este jueves 11 de septiembre quedó marcada por la tragedia en el departamento Castellanos. Pasadas las 11.30, un automóvil que circulaba por un camino rural a unos 7 kilómetros al noroeste de Santa Clara de Saguier perdió el control, despistó y terminó volcando.

En pocos minutos llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Saguier, efectivos policiales y dos ambulancias de la zona para asistir a las víctimas.

Asistencia y traslado de los heridos

Los ocupantes del vehículo fueron rescatados con rapidez y trasladados al Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela. Allí, los médicos lograron estabilizar al conductor, que permanece bajo observación.

Foto: Radio Rafaela (Gentilezas)

Sin embargo, la mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después del mediodía.

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El siniestro en Santa Clara de Saguier vuelve a poner en foco la peligrosidad de los caminos rurales de la región, donde la falta de mantenimiento y las maniobras riesgosas suelen derivar en desenlaces fatales. La investigación sobre las causas del vuelco ya se encuentra en marcha.