Siniestro
Tragedia en el oeste santafesino: una mujer murió en un vuelco en camino rural
Una mujer perdió la vida este jueves tras un despiste y vuelco en cercanías de Santa Clara de Saguier. El conductor permanece internado en el hospital Jaime Ferré de Rafaela.
La mañana de este jueves 11 de septiembre quedó marcada por la tragedia en el departamento Castellanos. Pasadas las 11.30, un automóvil que circulaba por un camino rural a unos 7 kilómetros al noroeste de Santa Clara de Saguier perdió el control, despistó y terminó volcando.
En pocos minutos llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de Saguier, efectivos policiales y dos ambulancias de la zona para asistir a las víctimas.
Asistencia y traslado de los heridos
Los ocupantes del vehículo fueron rescatados con rapidez y trasladados al Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela. Allí, los médicos lograron estabilizar al conductor, que permanece bajo observación.
Sin embargo, la mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después del mediodía.
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El siniestro en Santa Clara de Saguier vuelve a poner en foco la peligrosidad de los caminos rurales de la región, donde la falta de mantenimiento y las maniobras riesgosas suelen derivar en desenlaces fatales. La investigación sobre las causas del vuelco ya se encuentra en marcha.