El automovilismo argentino atraviesa horas de profundo dolor. César Pérez, experimentado piloto del Rally Puntano, murió este domingo tras un trágico accidente en el último tramo del Rally de La Toma, en la provincia de San Luis. Su navegante, Pablo Micarelli, resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, con pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió cuando restaban menos de diez kilómetros para el final de la competencia, en el tramo que une Los Filtros con la Ruta 20. Pérez y Micarelli competían a bordo de un Volkswagen Gol de la clase N2 Standard cuando, por causas que aún se investigan, perdieron el control del vehículo.

El auto se despistó en una curva cerrada y se estrelló contra un talud de tierra. De inmediato, el impacto generó un incendio que envolvió el coche en segundos. Pérez no logró salir y murió en el acto, mientras que Micarelli fue rescatado con graves quemaduras por los equipos de emergencia.

El operativo de rescate

Bomberos Voluntarios, Policía y personal sanitario trabajaron rápidamente en la zona del siniestro, pero no pudieron salvar la vida del piloto. Su copiloto fue trasladado en ambulancia hacia la capital provincial, donde ingresó a terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Fuentes médicas informaron que presenta quemaduras en distintas partes del cuerpo y lesiones internas producto del impacto, aunque se mantiene estable dentro de la gravedad.

Dolor y consternación

La tragedia se conoció justo cuando se preparaba la ceremonia de premiación en la Casa de la Cultura de La Toma. La noticia se propagó rápidamente entre los equipos, organizadores y espectadores, generando un clima de estupor.

César Pérez era oriundo de Tilisarao y contaba con una extensa trayectoria en el rally regional. Participaba activamente en el Campeonato Provincial y era reconocido por sus colegas como un piloto experimentado y muy querido en el ambiente.

Repercusiones y despedida

La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis (FRADSL) expresó su pesar en un comunicado oficial: “César era un piloto respetado y un apasionado del rally. Su partida deja un vacío enorme en toda la comunidad deportiva”.

Numerosos equipos y competidores también manifestaron su tristeza a través de las redes sociales, destacando su compañerismo y su amor por la disciplina.

La organización del Rally de La Toma suspendió las actividades restantes y decretó duelo deportivo. El automovilismo puntano despide a uno de sus referentes más queridos, en una jornada que quedará marcada por la tragedia.