India
Tragedia en en Daca: al menos 9 muertos en un incendio en un almacén químico y fábrica textil
Un incendio devoró una fábrica de ropa y un almacén en Daca, Bangladesh, dejando al menos 9 muertos y varias personas heridas. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar.
Al menos nueve personas murieron y varias estuvieron heridas tras un incendio el martes en una fábrica de ropa y un almacén en la capital de Bangladesh.
El incendio ocurrió en el área de Mirpur en Daca, según el funcionario de bomberos Talha bin Jashimaka. Los rescatistas recuperaron al menos nueve cuerpos y otras personas resultaron heridas.
El número de víctimas podría aumentar, señaló.
Puede interesarte
Bangladesh tiene la segunda industria de confección más grande del mundo después de China, y en el sector trabajan unos cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar