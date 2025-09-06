Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos.

El jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra, confirmó a Elonce que en la camioneta viajaban cuatro ocupantes,, oriundos de la provincia de Misiones. “Dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguaychú con fracturas de tibia y peroné”, indicó.

En tanto, los otros dos cuerpos atrapados en el vehículo fueron retirados por personal de emergencia. La formación ferroviaria había partido desde Basavilbaso con destino a Puerto Iguazú y transportaba cereales.

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La Policía junto a Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y equipos de salud intervinieron en el operativo. Se aguardan pericias para determinar cómo se produjo el impacto en el cruce de vías.