Accidente fatal
Tragedia en Entre Ríos: tres muertos tras el choque de una camioneta contra un tren
El accidente ocurrió en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, donde una camioneta impactó contra una formación ferroviaria de carga. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada al hospital de Gualeguay.
Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos.
El jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra, confirmó a Elonce que en la camioneta viajaban cuatro ocupantes,, oriundos de la provincia de Misiones. “Dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguaychú con fracturas de tibia y peroné”, indicó.
En tanto, los otros dos cuerpos atrapados en el vehículo fueron retirados por personal de emergencia. La formación ferroviaria había partido desde Basavilbaso con destino a Puerto Iguazú y transportaba cereales.
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La Policía junto a Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y equipos de salud intervinieron en el operativo. Se aguardan pericias para determinar cómo se produjo el impacto en el cruce de vías.