La confirmación del fallecimiento de Fernando Petenatti en España, donde residía, causó profunda consternación en su ciudad natal, Paraná, y en los ámbitos vinculados al Club Talleres. El diario digital El Norte de Castilla informó que el trágico hecho ocurrió en la zona del río Tera, a la altura de la localidad de Puebla de Sanabria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Petenatti habría sufrido una caída que le provocó un golpe en la cabeza, seguido de ahogamiento. Los peritos descartaron la presencia de signos de violencia, lo que orienta la hipótesis hacia un accidente.

La noticia de su partida se propagó rápidamente en redes sociales, donde allegados, amigos y referentes de distintas instituciones expresaron su dolor y compartieron mensajes de despedida. Las muestras de afecto evidenciaron el impacto que generó su muerte en quienes lo conocieron.

Fernando era hermano de Alejandro Petenatti, expresidente del Club Talleres de Paraná, y del abogado penalista Damián Petenatti. La familia, ampliamente reconocida en la región, recibió múltiples expresiones de solidaridad en este difícil momento.

La repentina muerte de Fernando Petenatti no solo conmovió a su entorno más cercano, sino que dejó una huella de pesar en la comunidad entrerriana. La investigación judicial en España continúa para esclarecer en detalle las circunstancias del trágico episodio.