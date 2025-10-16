Las autoridades de Honduras reportaron el miércoles que las lluvias que han golpeado a distintas áreas del país desde finales de septiembre, causando la muerte de 13 personas y han afectado a más de 24.000 personas.

Según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, 12 individuos murieron debido a una inmersión y uno más perdió la vida por el desplome de un árbol.

El organismo hondureño especificó que, de los fallecidos, seis eran menores de edad, con edades entre nueve y catorce años. También aclaró que las lluvias han dejado un saldo de 24.856 personas afectadas, incluyendo a 2.356 damnificados y a 350 evacuados.

⚠️ Copeco confirma 13 muertos y más de 23 mil afectados por las lluvias en Honduras. 🏠 71 viviendas destruidas y 68 comunidades incomunicadas.



🔗 Detalles aquí: https://t.co/UJ3LRWXhYC#LluviasHonduras #Copeco #Muertos pic.twitter.com/BHtVcG0GmD — Once Noticias (@11_Noticias) October 15, 2025

Asimismo, se ha reportado que 1.947 hogares están dañados, 71 han sido destruidos completamente y 83 comunidades están incomunicadas debido a la subida de ríos y quebradas, deslaves y deterioros en las subida de los ríos Goascorán y Choluteca

La institución hondureña también extenderá la alerta roja (emergencia) durante veinticuatro horas en tres municipios de los departamentos de Valle, Choluteca y Francisco Morazán, ubicadas en el centro y sur del país.

Por otra parte, se mantienen en alerta amarilla (evacuación preventiva) otros nueve departamentos y tres están en verde (preventiva).

🔴🟡🟢 COPECO mantiene en Alerta Roja a cuatro municipios, en Alerta Amarilla a nueve departamentos y en Alerta Verde a otros tres 🔴🟡🟢 pic.twitter.com/uvcWTtgxb1 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 15, 2025

El CENAOS (Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos) comunicó que la combinación de una vaguada superficial con la convergencia de vientos y la humedad del océano Pacífico y el caribe generará lluvias y chubascos dispersos, con una intensidad entre débil y moderada, en las zonas sur, central, suroeste y sureste; fuera de la región, se prevén lluvias aisladas y menos intensas.

Las autoridades exhortaron a las personas que viven cerca de ríos o en áreas propensas a inundaciones, hundimientos o deslizamientos a tomar precauciones y evitar cruzar quebradas, vados o ríos que estén crecidos por las lluvias.

Debido a su situación geográfica, Honduras es muy vulnerable a desastres naturales y entre los meses de septiembre y noviembre, es común que se vea afectada por tormentas tropicales, huracanes y vaguadas en el Caribe.