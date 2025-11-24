Un acróbata chileno murió y otro está gravemente herido tras un accidente en el “globo de la muerte” en medio de un show en Nápoles, Italia.

El trágico accidente ocurrió durante una función del Real Circo Imperial en Sant´Anastasia frente a una gran cantidad de espectadores, muchos de ellos nenes.

El espectáculo, conocido como “el globo de la muerte”, incluía a tres motociclistas que circulaban dentro de una estructura esférica de acero iluminada por luces LED adheridas a sus trajes.

Durante la secuencia, el joven chileno perdió el control de la moto y cayó al centro de la esfera. Esto provocó que los otros dos artistas colisionaran cuando intentaron esquivarlo.

El acróbata chileno de 26 años murió prácticamente en el acto, mientras que el motociclista mexicano resultó gravemente herido y está internado.

El tercer participante, un colombiano de la misma edad que la víctima fatal, resultó con heridas menores.

Uno de los videos que circuló a través de las redes sociales muestra la secuencia completa del accidente. Tras el impacto, el locutor del espectáculo intentó calmar al público.

En paralelo, se encendieron las luces de la carpa y los equipos de emergencia ingresaron de inmediato para asistir a los tres artistas.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no se divulgarán las identidades de los involucrados debido a que sus respectivas familias, todas residentes en el extranjero, aún no fueron notificadas oficialmente.

Los agentes de la comisaría de Sant’Anastasia y especialistas de la sección de investigación de la Unidad de Investigación de Castello di Cisterna se hicieron presentes en el lugar donde se llevó a cabo el espectáculo, según consignó el medio local Il Mattino.

El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó su conmoción ante el hecho y envió sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.

“Esta es una tragedia muy dolorosa, casi devastadora, diría yo. Sé que había muchos niños presentes que presenciaron esta tragedia”, afirmó.

También dijo que supone que la compañía organizadora del espectáculo contaba con todas las autorizaciones necesarias y agregó que poner a tres motociclistas a manejar dentro de una rueda es “bastante delicado”.

El Real Circo Imperial es una empresa familiar, fundada a principios del siglo XX por Arnaldo Dell’Acqua, según indicó La Sicilia. Esta compañía de circo alberga a más de cien animales exóticos. “Nuestra historia es de dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”, define su propia página web.