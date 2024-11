En el marco de las tormentas y lluvias que azotan a distintas regiones de la provincia, un hombre murió en Jujuy tras ser alcanzado por un rayo cuando caminaba junto a su hijo de seis años.

La víctima, identificada como Lucas Mamaní (30), se encontraba a orillas del río Chijra, en el límite entre los barrios Suipacha y Campo Verde de la capital jujeña, al momento que se produjo el incidente, alrededor de las 20.50 del martes, según informaron medios locales. El menor, quien se salvó de milagro y vio como su padre cayó sobre un charco de agua, corrió inmediatamente hasta su casa para dar aviso de lo sucedido a su familia.

Acto seguido, un pariente del joven se acercó hasta la zona y comprobó que Mamaní no reaccionaba. Luego, la Policía y personal del SAME, que no logró reanimarlo, confirmaron el deceso.

"El menor se encuentra bien", informó en las últimas horas el jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Horacio Herbas Mejías, en diálogo con Diario Todo de esa provincia. El agente también comunicó que Defensa Civil local alertó sobre la continuación de las tormentas eléctricas y exhortó a la población a resguardarse de transitar al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla para distintas localidades de Jujuy, incluida la capital, donde se espera que el pico máximo del temporal se produzca este jueves por la noche. Según el organismo, las lluvias recién darán una tregua a partir del domingo, aunque se prevé que regresen nuevamente el lunes.

De acuerdo al SMN, la alerta amarilla representa "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El trágico hecho ocurrió a pocos días de que una turista argentina, Gabriela Daiana Basallo, de 32 años, también perdiera la vida al ser alcanzada por un rayo en las montañas conocidas como Valle Rojo, en la región de Cusco, Perú. Al momento del incidente, las autoridades señalaron que el cadáver presentaba quemaduras tanto en la ropa como en el cuerpo.