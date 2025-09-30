Un grave accidente vial se registró este lunes en la autopista Córdoba-Rosario, cuando una camioneta se incrustó contra un camión. Como consecuencia, una mujer de 71 años perdió la vida y otros dos ocupantes del vehículo quedaron internados con lesiones graves. La Fiscalía local abrió una investigación para determinar las causas del choque.

Detalles del choque y víctimas

Según fuentes policiales y medios de la región, el impacto ocurrió en el kilómetro 462 de la autopista, en jurisdicción del departamento de Marcos Juárez, cerca de la ciudad de Leones.

La camioneta involucrada en el siniestro era una Ford Ecosport que circulaba en sentido hacia Rosario. En ella viajaban tres personas oriundas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

Puede interesarte

Como saldo del accidente:

Una mujer de 71 años, que iba como acompañante, falleció en el acto. Un hombre de 68 años y otra mujer de 71 años resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados al hospital regional de Marcos Juárez.

El camión implicado, un Ford 1723 con acoplado, era conducido por un hombre de 53 años, quien no habría sufrido heridas de gravedad.

Personal de los servicios de emergencias respondieron al lugar del siniestro e intervinieron bomberos, ambulancias y Policía Caminera. Durante las tareas de rescate y atención se dispuso la interrupción parcial del tránsito en ese tramo de la autopista hasta que se despejó la escena.

Puede interesarte

Investigación y posibles hipótesis

La Fiscalía de Leones interviene en la causa y ya ordenó peritajes para reconstruir el momento del choque y establecer responsabilidades.

Hasta el momento no se ha divulgado formalmente qué motivó que la camioneta colisionara contra el camión. Las hipótesis que están siendo analizadas incluyen un posible despiste, una falla mecánica o una maniobra evasiva.

También se investigarán las condiciones de la ruta al momento del siniestro —como visibilidad, estado del pavimento y demarcaciones— y las condiciones de los vehículos.

Puede interesarte

Por su parte, el tránsito quedó afectado temporalmente. Se estima que las tareas de levantamiento de escombros y remoción de los automotores demoraron varias horas, hasta que se restableció la circulación completa en la zona del choque.

En cuanto al estado de los heridos, no trascendieron hasta el momento partes médicos oficiales actualizados. Se conoce que los lesionados fueron estabilizados y trasladados al hospital regional de Marcos Juárez, donde continúan bajo atención.

La tragedia generó conmoción, especialmente en Villa Constitución, localidad de origen de las víctimas. Las autoridades locales y fuerzas de seguridad manifestaron su compromiso en esclarecer lo ocurrido.