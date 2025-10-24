La noticia recorrió los kilómetros que separan las localidades de Campana a Cayastá y golpeó de lleno en la costa santafesina. María y José, una pareja de camioneros muy querida en la localidad, perdieron la vida en el brutal accidente ocurrido el jueves en la autopista Panamericana, donde murieron cinco personas.

Ambos habían partido rumbo al norte a bordo de un camión cargado con zanahorias, sin imaginar que aquel viaje sería el último.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, todo comenzó cuando un camión que transportaba bobinas de papel perdió el control en plena autovía.

El vehículo, fuera de control, impactó primero contra un Citroën C4, cruzó de carril y terminó embistiendo de frente al camión de los santafesinos. La colisión fue tan violenta que también arrasó con una Peugeot Partner, que terminó envuelta en llamas.

Puede interesarte

Fuego y desesperación

Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fallecieron a causa del incendio que se desató inmediatamente después del impacto. El calor, el humo y las explosiones convirtieron el lugar en un infierno que los bomberos tardaron varios minutos en controlar.

Las imágenes del siniestro, que se viralizaron en redes sociales, mostraron una escena dantesca sobre la autopista.

Dolor en Cayastá

La confirmación de las identidades de las víctimas cayó como un baldazo en Cayastá. En cuestión de horas, el pueblo se llenó de mensajes, velas encendidas y recuerdos compartidos. También se informó a las autoridades judiciales.

Puede interesarte

María y José, conocidos por su trabajo constante y su vida sobre la ruta, eran muy queridos por sus vecinos y compañeros de transporte. “Siempre juntos, siempre laburando”, escribió un amigo en redes sociales, reflejando el sentimiento colectivo de una comunidad golpeada por la pérdida.

El accidente, que involucró varios vehículos pesados, es uno de los más graves ocurridos en los últimos meses en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Campana.

La investigación busca determinar por qué el camión de las bobinas perdió el control y desencadenó la tragedia.

Mientras las pericias avanzan, en Cayastá el duelo se siente en cada rincón. El sonido de los motores, que tantas veces acompañó la vida de estos trabajadores, hoy se mezcla con el silencio respetuoso de una comunidad que los despide con lágrimas y con orgullo por su esfuerzo.