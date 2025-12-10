Un incendio de magnitud redujo a cenizas una guardería de lanchas en el barrio Malvinas de Santa Rosa de Calchines. Durante la madrugada de este miércoles, las llamas consumieron el establecimiento “Karminia”, generando alarma entre vecinos y movilizando a bomberos voluntarios y servicios de emergencia.

Del hecho se supo alrededor de las 4 de la mañana, cuando la Central 911 recibió un llamado que alertaba sobre un foco ígneo en la guardería de lanchas. Rápidamente, personal policial de la Cría. 3ra de la Unidad Regional VII (Dpto Garay) se dirigió al domicilio ubicado en barrio Malvinas, donde confirmaron el incendio en curso.

La escena era alarmante: columnas de humo visibles desde distintos puntos de la localidad, y el riesgo de que el fuego se propagara a estructuras cercanas.

Inmediatamente se solicitó la intervención del SIES 107 y bomberos voluntarios ,sumando apoyo de cuarteles locales, quienes, con la ayuda de vecinos, desplegaron trabajos coordinados para contener las llamas.

El propietario descartó intencionalidad

Cuando los bomberos accedieron al lugar, conversaron con el dueño del predio, un hombre de 63 años. El propietario sostuvo que el siniestro comenzó entre las 4:00 y 4:30 de la madrugada, y descartó que hubiese sido provocado adrede. Según su versión, un desperfecto en la instalación eléctrica de los boxes de guardado desencadenó el incendio.

El propietario descartó un hecho intencional. Foto: Gentileza

Por el momento, no se registraron personas lesionadas, punto que alivió a los vecinos, aunque el daño material es total: once lanchas, boxes y parte de la estructura quedaron inutilizados. Se documentó el lugar con acta de informe, fotografías y testimonios para futuras pericias.

Vecinos solidarios

Vecinos del barrio relataron una mañana convulsionada: muchos despertaron con el olor a humo, cuando las llamas ya trepaban contra los galpones. Algunos incluso colaboraron con agua y herramientas para contener el fuego hasta la llegada de los bomberos voluntarios.

Los bomberos trabajaron durante varias horas para extinguir el foco, remover escombros y enfriar restos calientes. En el predio quedaron rastros evidentes del siniestro: chapas retorcidas, restos carbonizados y daños irreparables en las lanchas que funcionaban como guardería. La guardería “Karminia” quedó inutilizable.

Conmoción

El golpe para Santa Rosa de Calchines es duro: en pocos días, el fuego volvió a golpear a la región. Además del daño material, el incendio reavivó la preocupación entre los vecinos, que piden mayor prevención eléctrica y controles de instalaciones en estructuras destinadas a almacenamiento de embarcaciones.

Las autoridades de la Unidad Regional VII ya informaron a la fiscalía correspondiente, y se espera que en las próximas horas comiencen las pericias técnicas para confirmar la causa exacta del siniestro. Mientras tanto, "Karminia" permanece clausurada.

Segundo siniestro en la zona

Este siniestro recuerda otro ocurrido hace apenas cinco días en jurisdicción de Los Zapallos —también en el departamento Garay—, cuando un depósito de camiones ubicado sobre la Ruta Provincial 1, kilómetro 27, quedó envuelto en llamas tras una explosión.

El fuego destruyó once embarcaciones y la estructura de un galpón. Foto: Gentileza

En aquel episodio, al menos tres dotaciones de bomberos trabajaron durante la noche para contener las llamas; resultaron afectados varios camiones de gran porte —entre ellos marcas Scania, Volvo y Mercedes— semirremolques, equipos de frío y estructuras del galpón. Afortunadamente, no se registraron víctimas.

Para muchos en la zona, dos incendios en menos de una semana representan una señal de alerta: preguntan por protocolos, controles y mantenimiento, mientras esperan que las pericias puedan dar alivio a tanta destrucción.