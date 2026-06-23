Cuatro personas murieron y una mujer resultó herida este lunes por la noche cuando el auto en el que viajaban despistó y cayó al agua en el sector del Bajo Giuliani, en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14, en la provincia de La Pampa.

Las víctimas eran oriundas de la localidad de 25 de Mayo y la conductora fue la única sobreviviente del siniestro.

El hecho se produjo después de las 19 en una zona de intensa circulación vehicular y con escasa iluminación. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo siguió de largo en la intersección, perdió el control y terminó sumergido en el agua.

Puede interesarte

De acuerdo con la información publicada por La Arena, la conductora logró salir por sus propios medios del habitáculo y fue asistida por personal médico, que la trasladó al Hospital René Favaloro, donde permanece internada bajo observación.

Los otros cuatro ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo y murieron en el lugar.

Rescate y cortes en la ruta

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Toay, personal de tránsito, ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas y peritos de la Agencia de Investigaciones Científicas.

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a las complejas condiciones de visibilidad, el terreno y la necesidad de retirar a las víctimas atrapadas dentro del automóvil.

Puede interesarte

Para facilitar el trabajo de los rescatistas, el tránsito sobre la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido.

El lugar ya había sido escenario de otro incidente semanas atrás. El 4 de junio, una camioneta cayó al agua en el mismo sector, aunque en esa oportunidad el conductor logró escapar del vehículo y sobrevivió.

Con estas cuatro muertes, La Pampa acumula 24 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026.