Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta en su vivienda de la ciudad de La Plata y la Policía confirmó que se suicidó tras ser víctima de un abuso sexual.

Fuentes policiales y judiciales informaron que la madre halló sin vida a Zahiara Jazmín Quispe en un domicilio de Melchor Romero.

La progenitora afirmó que observó a su hija cabizbaja y envuelta en un cuadro emocional al que definió como “preocupante y depresivo”.

La joven había sido víctima de un abuso sexual; la causa judicial estaba radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela y el acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad, mientras que el expediente se tramita en la Fiscalía 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de “corrupción y abuso sexual de menores”.

Tras el hallazgo se abrió una causa por “averiguación de causales de muerte”, cuyo expediente se tramita en la Fiscalía 6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza: “No se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor”, sostuvo un vocero judicial.

Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto “suicidio”, al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia y, además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.

Zahiara concurría a la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 22, ubicada en 520 y 138 bis.

Ante este trágico escenario, la comunidad educativa del colegio dispuso un día de duelo, envió sus condolencias a la familia y emitió un comunicado en las redes sociales.