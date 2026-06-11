Conmoción
Tragedia en La Plata: hallaron muerta a una adolescente de 15 años que había denunciado un abuso sexual
Ocurrió en una vivienda de Melchor Romero. La principal hipótesis judicial apunta a que la menor se quitó la vida a raíz del grave impacto emocional del ataque. El acusado de la agresión continúa en libertad. Dolor en la comunidad educativa.
Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta en su vivienda de la ciudad de La Plata y la Policía confirmó que se suicidó tras ser víctima de un abuso sexual.
Fuentes policiales y judiciales informaron que la madre halló sin vida a Zahiara Jazmín Quispe en un domicilio de Melchor Romero.
La progenitora afirmó que observó a su hija cabizbaja y envuelta en un cuadro emocional al que definió como “preocupante y depresivo”.
La joven había sido víctima de un abuso sexual; la causa judicial estaba radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela y el acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad, mientras que el expediente se tramita en la Fiscalía 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de “corrupción y abuso sexual de menores”.
Tras el hallazgo se abrió una causa por “averiguación de causales de muerte”, cuyo expediente se tramita en la Fiscalía 6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza: “No se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor”, sostuvo un vocero judicial.
Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto “suicidio”, al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia y, además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.
Zahiara concurría a la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 22, ubicada en 520 y 138 bis.
Ante este trágico escenario, la comunidad educativa del colegio dispuso un día de duelo, envió sus condolencias a la familia y emitió un comunicado en las redes sociales.