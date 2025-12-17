Un hombre de 63 años murió tras sufrir un infarto mientras manejaba, perdió el control del vehículo y chocó en la Plaza Moreno, a la altura de 14 y 51, en la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera, oficiales del Comando de Patrullas fueron alertados sobre un automóvil que había protagonizado un accidente y había terminado dentro del espacio verde. Al arribar, acreditaron que se trataba de un Peugeot 208 gris, patente AC419YT.

El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, quien de acuerdo a las primeras informaciones habría sufrido una descompensación cardíaca, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

El hecho ocurrió en Plaza Moreno. Foto: Agencia NA (redes sociales)

En su recorrido, el vehículo estuvo a punto de embestir a un empleado de un local de comidas rápidas, quien se salvó de milagro, según relataron testigos.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, médicos asistieron al automovilista en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde el personal de salud constató su deceso.

A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritajes.

El caso se judicializó como “averiguación de causales de muerte” e interviene la Fiscalía 2 de La Plata.