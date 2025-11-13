Un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional N°11, a la altura del Paraje Las Mercedes, cobró la vida de Agustín Zupel, un joven de 19 años oriundo de la ciudad de Reconquista.

El hecho se registró alrededor de las 20:15 del miércoles 12 de noviembre, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre un accidente entre una motocicleta y un camión en el tramo mencionado de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron sobre la calzada una motocicleta Corven, dominio A248YXQ, y a su conductor gravemente herido. El joven fue trasladado de inmediato por una ambulancia del Servicio 107 al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de las lesiones sufridas.

Testimonios y actuación policial

Minutos después del hecho, Gerardo Barreto, de 59 años y domiciliado en Carrera (departamento General López), se presentó en una estación de servicio de Las Garzas, donde informó que momentos antes había sido impactado en la parte trasera de su camión Ford Cargo 1722 por una motocicleta mientras circulaba con dirección norte–sur.

El mismo fue trasladado de forma inmediata, por la ambulancia del 107 hasta el Hospital local para su atención médica.

El conductor explicó que continuó su marcha hasta el próximo poblado por temor, y luego dio aviso a las autoridades.

En el lugar del siniestro trabajaron personal de la Comisaría de Villa Ocampo, el Grupo Técnico Criminalístico de Las Toscas, Bomberos Voluntarios y la Guardia Provincial, quienes realizaron las pericias correspondientes. El tránsito estuvo interrumpido durante varias horas hasta finalizar las tareas de investigación.

Puede interesarte

Un joven recordado en su comunidad

Agustín Zupel era muy querido en su barrio y en el Club Adelante de Reconquista, donde jugaba al fútbol en los planteles de Primera y Tercera División. Había finalizado sus estudios secundarios en el Instituto Reconquista en 2024.

Sus familiares, amigos y compañeros del club despidieron con profundo dolor a un joven conocido por su alegría, compañerismo y pasión por el deporte.