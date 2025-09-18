Un choque frontal sobre ruta provincial 16, cerca de Larroque, provocó la muerte de un conductor y cinco heridos graves, los que fueron trasladados al hospital de Gualeguaychú, donde permanecen internados con fracturas de diversa consideración.

Un accidente fatal se produjo en la ruta provincial 16, en el kilómetro 25.5, cerca de la localidad de Cuchilla Redonda, departamento Gualeguaychú. El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo colisionaron de manera frontal, a unos 10 kilómetros de Larroque.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Ka perdió la vida en el acto, mientras que cinco ocupantes resultaron con heridas importantes. Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió y el otro quedó completamente destruido. En el momento del accidente, llovía en la zona, lo que habría influido en las condiciones del siniestro.

El estado de los heridos

Los heridos son trabajadores del frigorífico Domvil de Larroque, quienes viajaban diariamente desde Gualeguay. Entre ellos hay tres hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos de urgencia en la guardia del Hospital San Isidro Labrador. Algunos de los pacientes fueron derivados posteriormente al Hospital Centenario de Gualeguaychú, mediante ambulancias de Larroque y Gualeguay.

Fuentes policiales confirmaron que cuatro de los heridos presentan lesiones de gravedad, incluyendo fracturas de diversa consideración.