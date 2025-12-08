La noche de este domingo se produjo un trágico accidente en la ruta 32, en el kilómetro 23 del tramo Viale-Seguí, que dejó como saldo la muerte de dos personas.

El siniestro se produjo alrededor de las 20:30, cuando una camioneta, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 42, colisionó violentamente con una moto de 110 cilindradas cúbicas que circulaba en la misma dirección, causando el deceso inmediato de ambos ocupantes del rodado del rodado de menor porte.

Las víctimas, un hombre y una mujer de 19 y 18 años, ambos de la ciudad de Crespo. Fueron identificados como Juan Müller y Sasha Grandoli.

Por otra parte, el conductor del vehículo de mayor porte, oriundo de Roque Sáenz Peña, salió ileso, reportaron desde la Comisaría de Seguí.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos por asistir a las víctimas, los dos ocupantes de la motocicleta murieron en el acto. El servicio de emergencia fue alertado de inmediato, pero al llegar al lugar del siniestro, solo pudieron confirmar el deceso de los motociclistas.

En el lugar tomó intervención la comisaría de Seguí y ya se encontraban llevando adelante las pericias la División de Criminalística.