Tres personas murieron en un fatal choque múltiple, entre ellos un nene de 12 años, además, la colisión dejó varios heridos y uno de gravedad: el impacto fue protagonizado por tres autos en la ruta 7, en el trayecto entre las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional 7, donde, por causas que son materia de investigación, chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Como consecuencia, el Corsa atravesó el cantero central e invadió el carril contrario, donde colisionó de frente con la camioneta.

Las tres víctimas fatales viajaban en el Corsa y fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y el menor de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Además, una mujer que también se trasladaba en ese vehículo sufrió heridas de gravedad y fue derivada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles.

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El conductor de la Fiat Strada también resultó herido y fue trasladado al mismo centro de salud, mientras que las dos personas que viajaban en el Renault Sandero recibieron asistencia médica y fueron derivadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal sanitario, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica.

Tal como indicaron medios locales, la principal hipótesis del caso, surgida de las primeras pericias, indica que la conductora del Renault Sandero pudo haberse quedado dormida antes de impactar desde atrás al Chevrolet Corsa, aunque esa versión todavía es materia de investigación y deberá ser confirmada.