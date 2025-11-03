Un estudiante de 27 años murió tras caer desde un séptimo piso en el interior de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho ocurrió cerca de las 18 del viernes último. El alumno tenía lesiones en el rostro y una pericia intentará establecer si esas marcas fueron previas a la caída. Se abrió una causa caratulada “averiguación por muerte dudosa”, informó este lunes Crónica HD.

El joven, quien estudiaba Nutrición, fue encontrado tendido en el pulmón de la escalera del subsuelo. A los pocos minutos, arribó personal del del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladó de urgencia al estudiante al Hospital Fernández, donde ingresó con vida pero a las pocas horas falleció.

Intervino en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo de Patricio Lugones, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

¿Qué comunicó la UBA sobre el hecho?

Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un parte informativo en el que detalló que decretó duelo “debido a la vulnerabilidad que se observa en los claustros estudiantiles ante la comunicación de tan triste noticia”.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor”, finalizó.