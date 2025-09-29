Un alpinista murió después de caer al vacío mientras escalaba una montaña junto a un grupo de turistas. El momento de su muerte quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes.

El hecho ocurrió en el monte Gongga, Sichuan, China, cuando el hombre intentaba hacerse una selfie durante un descanso en una de las partes altas de la montaña.

Para sacarse la foto, se soltó de la cuerda que lo mantenía unido al grupo. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó.

🇨🇳 | Un excursionista de 31 años murió al caer en el monte Nama, Sichuan, China, tras soltarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie.



Según reportes, el hombre cayó unos 200 metros y su cuerpo fue encontrado a una altitud de 5.300 metros. pic.twitter.com/q9rBCmpMyQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2025

En la grabación se puede ver como el alpinista empieza a deslizarse por la nieve hasta caer el vacío ante la mirada de sus compañeros, que no pudieron hacer nada al respecto.

Los turistas que escalaban la montaña se encontraban aproximadamente a 5000 metros de altura. De acuerdo con los reportes locales, el hombre cayó unos 200 metros y su cuerpo fue encontrado a una altitud de 5300.