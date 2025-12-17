Durante la madrugada de este martes, un incendio desató una tragedia en el geriátrico Sagrada Familia, en Mar del Plata. Por causas que aún serán materia de investigación, el fuego se propagó dentro del inmueble y provocó la muerte de cuatro mujeres que residían en el lugar. En total, 38 residentes junto con el personal del establecimiento lograron ser evacuados a tiempo.

Víctimas fatales y evacuación

A pesar del rápido y sostenido trabajo de los bomberos y del personal policial, tres mujeres fueron halladas sin vida dentro del hogar de adultos mayores. La cuarta víctima falleció poco después, tras ser trasladada a un centro de salud. Con el correr de las horas se confirmaron las edades de las mujeres fallecidas: 79 años, 80 años y dos de 95.

El incendio afectó especialmente al sector que contaba con 27 habitaciones distribuidas en distintos niveles del edificio. La densidad del humo y la rápida propagación del fuego dificultaron las tareas iniciales de rescate.

Operativo y asistencia médica

Tras el llamado a la central de emergencias 911, varias dotaciones de bomberos de distintas dependencias acudieron de inmediato al lugar, junto con ambulancias del SAME. El operativo permitió contener el fuego y evitar que se extendiera a la totalidad del inmueble.

Como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, al menos 12 efectivos policiales debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad. Durante la mañana de este miércoles, todos recibieron el alta médica. Además, varias personas necesitaron asistencia psicológica a raíz del impacto emocional que dejó el episodio.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli quedó a cargo de la causa y llevará adelante la investigación para determinar qué originó el incendio. En los próximos días se realizarán pericias en el lugar y se aguardarán los resultados de las autopsias para avanzar en el expediente judicial.

El fuego se inició en una habitación y luego se extendió hacia un pasillo y otro sector del segundo piso.

En ese sentido, destacó el accionar coordinado de los equipos de emergencia. Señaló que, si bien el desenlace fue trágico, el protocolo aplicado por bomberos, defensa civil y personal sanitario permitió evitar un daño aún mayor dentro del establecimiento.