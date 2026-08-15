Una persona murió y otras cinco resultaron heridas luego de que una camioneta volcara y terminara embistiendo a un grupo de personas que se encontraba sobre la vereda, frente a un almacén, en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado, según supo la Agencia Noticias Argentinas, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

El hecho se produjo alrededor de las 2:35 horas en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. Según la reconstrucción inicial, un Volkswagen Gol Trend chocó por detrás a una Toyota RAV4, que como consecuencia del impacto se desplazó hacia la vereda, atropelló a varias personas y terminó incrustada contra el frente de un comercio.

grave accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas (Cerrito y Magallanes) de Mar del Plata, cuando una camioneta Toyota RAV4 chocó contra un Volkswagen Gol Trend, volcó y embistió a varias personas Lamentablemente, una de las personas heridas… pic.twitter.com/2u3DFKDiwZ — Albert (@AlberCarp4) August 15, 2026

Los conductores de ambos vehículos tienen 21 años, de acuerdo con información difundida por La Capital de Mar del Plata. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y preservar la escena, mientras los investigadores comenzaron a trabajar para determinar cómo se produjo la secuencia.

En un primer momento se había informado que eran cuatro los heridos, pero con el correr de las horas se confirmó que el accidente dejó seis víctimas en total. Una de ellas murió mientras permanecía internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que otra continúa hospitalizada debido a una fractura de cadera y será intervenida quirúrgicamente.

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Entre los sobrevivientes se encuentra un hombre de 36 años que sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho, un adolescente de 17 años con lesiones leves y otros dos hombres, de 21 y 38 años, que presentaron politraumatismos. Cuatro de los heridos recibieron el alta médica, mientras que el paciente con fractura de cadera se encuentra bajo atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los peritos realizaron distintas tareas para reconstruir la mecánica del accidente y establecer de qué manera se produjo el vuelco de la camioneta.

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo. La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor, mientras la Justicia continúa con las medidas para determinar las responsabilidades correspondientes.