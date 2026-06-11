Chloe Smith, una jinete de 25 años murió en Massachusetts, Estados Unidos, pocas semanas después de cumplir su sueño de comprar la granja de sus sueños. La joven sufrió un trágico accidente durante una cabalgata con amigos y lamentablemente ni ella ni el animal sobrevivieron.

Según informó el medio local Itemlive, el viernes por la noche Chloe salió a cabalgar con sus amigos y de repente salió despedida de la silla de montar de su caballo de competición.

La joven fue trasladada en helicóptero al Centro Médico UMass Memorial en Worcester, donde murió horas después, rodeada de sus seres queridos. El corcel también falleció tras sufrir una grave lesión en el cuello producto del accidente.

La versión que compartieron sus amigos es que todo sucedió en cuestión de segundos y de forma inexplicable. Al parecer el caballo no quiso dar un salto e hizo un movimiento brusco donde la joven salió lanzada a gran velocidad hasta caer al suelo.

"Chloe murió viviendo sus sueños. La mayoría de nosotros nunca tenemos esa oportunidad, ese momento especial en el que la vida se une, el viento sopla a tu favor y tienes todo lo que siempre has deseado justo delante de ti", expresó la familia en el obituario de la jinete.

El sueño de Chloe Smith se había cumplido semanas antes del trágico accidente

Chloe Christina Smith era oriunda de Swampscott y se acababa de mudar a una propiedad rural donde cuidaba de 18 animales, pocas semanas antes de la tragedia.

En la granja que había comprado cuidaba de 18 animales y se dedicaba por completo a la pasión que había cultivado desde la infancia.

Sus familiares comentaron que en paralelo se destacaba como jinete en competiciones ecuestres y disfrutaba enseñando a montar a caballo a principiantes.

La recordaron por su ambición y generosidad en cada sueño que emprendió. "Su mundo estaba ahí mismo, su vida giraba en torno a los caballos. Ese era su amor", dijo su padre, Jim Smith, quien calificó el devastador accidente como un "cruel giro del destino".

Su hermano mayor, Andrew, declaró que su hermana era una activista comprometida con la justicia social y la igualdad, y que esperaba convertir su granja en un destino local para celebraciones familiares y eventos comunitarios.

"Dijo que quería vivir allí el resto de su vida. Quería casarse allí algún día. Su amor por las caballos empezó después de ir a campamentos ecuestres cuando era niña", reveló conmovida su madre, Abbe, quien confirmó que el funeral será el próximo lunes.