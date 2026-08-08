Un hombre murió y varios pasajeros resultaron heridos —entre ellos dos menores— tras un choque múltiple ocurrido este sábado por la mañana en el Acceso Este, a la altura del puente que cruza la calle Alberdi, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Dos automóviles impactaron sobre el viaducto y cayeron desde varios metros de altura; el conductor de uno de los vehículos falleció en el lugar y otros tres ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales.

🚨TRAGEDIA EN MENDOZA



💥 Dos vehículos chocaron y cayeron desde un puente en el Acceso Este, cerca de la Terminal de Ómnibus.



🕯Un hombre murió y varios ocupantes resultaron heridos, entre ellos dos menores que fueron trasladados al Hospital Notti. pic.twitter.com/VHpFJ3OKBz — NuevaRioja (@NuevaRioja) August 8, 2026

El siniestro se produjo cerca de las 11:30. Testigos relataron que los dos rodados colisionaron sobre el puente y, por la fuerza del impacto, ambos se precipitaron al vacío. Equipos policiales, bomberos y servicios de emergencia acudieron de inmediato para asistir a las víctimas, asegurar la escena y coordinar el traslado de los heridos. Los dos menores que viajaban en uno de los autos fueron derivados de urgencia al Hospital Notti.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Policía de Tránsito y de la fiscalía de turno, que ordenaron el corte preventivo del acceso y la realización de peritajes en el lugar. Los peritos trabajan en la reconstrucción dinámica del choque: toman declaraciones de testigos, analizan marcas de frenado, relevan cámaras de seguridad y solicitan las planillas de mantenimiento de los vehículos involucrados. También se dispusieron exámenes toxicológicos y alcoholemia para los conductores, como parte del protocolo habitual en siniestros con víctimas fatales.

Fuentes oficiales señalaron que la caída desde el puente complicó la tarea de rescate y que la estructura del viaducto y las barreras de contención serán inspeccionadas para determinar si existieron fallas en la infraestructura que contribuyeron a la gravedad del accidente. En paralelo, la Municipalidad y la concesionaria de la vía coordinaron desvíos y la limpieza del sector para restablecer la circulación lo antes posible.

El episodio reaviva la preocupación por la seguridad vial en accesos urbanos y puentes de la región, donde la combinación de alta velocidad, condiciones climáticas cambiantes y, en ocasiones, deficiencias en la señalización y en las barreras de contención, han sido factores recurrentes en siniestros graves.

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En los últimos años, autoridades locales impulsaron campañas de control de velocidad y operativos de fiscalización, además de proyectos de mejora en la iluminación y la señalética de pasos elevados; sin embargo, especialistas advierten que la prevención requiere también mantenimiento constante y programas de educación vial sostenidos.

Desde el punto de vista sanitario, los hospitales de la zona activaron protocolos de emergencia para la recepción de múltiples víctimas y la coordinación con servicios de ambulancia. Las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron estabilizados y que su estado será comunicado por los centros asistenciales una vez concluyan las evaluaciones médicas.

La fiscalía continuará con la investigación para establecer responsabilidades y determinar las causas precisas del choque. Mientras tanto, la comunidad local y los usuarios del Acceso Este esperan los resultados de los peritajes y las medidas que adopten las autoridades para evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir.