Un accidente fatal ocurrió este martes en el centro de Mendoza, con la muerte de una nena de casi dos años luego de ser atropellada por un bus turístico cuando intentaba cruzar la calle con su madre y abuela.

El hecho sucedió alrededor de las 18 en la esquina de San Martín y Buenos Aires. Allí, un colectivo de la empresa City Bus embistió a la menor cuando intentaba doblar.

Según informó la policía mendocina, el micro circulaba por la calle Buenos Aires y la conductora del micro dobló por San Martín hacia el sur y, pese a hacer una maniobra para eludir a la nena, a su madre y a su abuela que la acompañaba, no pudo lograr su cometido y embistió a la menor.

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La abuela terminó con algunos golpes, pero sin gravedad. Además, el colectivo en su afán por evitar el accidente, chocó contra un utilitario Citroën Berlingo que se encontraba estacionado.

La madre de la víctima, que no sufrió heridas en el accidente, le practicó RCP a su hija hasta la llegada de los médicos.

El Servicio de Emergencias trasladó a la nena al Hospital Humberto Notti, donde murió a causa de las graves heridas, luego de que los médicos trataron de reanimarla.

El hecho conmocionó a la comunidad mendocina y las circunstancias permanecen bajo investigación de la Unidad Fiscal de Tránsito, con el trabajo de los peritos de la Policía Científica sobre el vehículo y la recopilación de testimonios de las personas que vieron el accidente.

Condominios SA y Otros UTE, la operadora de City Bus, la empresa del colectivo turístico que atropelló y mató a la nena de casi dos años, emitió un comunicado, expresando su pesar por el hecho y poniéndose a disposición de las autoridades.

"Desde el primer momento de ocurrido el incidente vial, la empresa se puso a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación que explique las causas del siniestro", indicó el comunicado.

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Y agregó: "La empresa está a disposición de los familiares y, por el marco de respeto que esta situación requiere, mantendremos una comunicación responsable, basada en información suministrada por fuentes oficiales. Reiteramos nuestras condolencias y nuestro profundo pesar ante esta irreparable pérdida".

También comentaron que la conductora del micro realizó "los cursos de inducción y capacitación propios del servicio" que se brinda en la ciudad y que el vehículo cuenta "con toda la documentación habilitante".