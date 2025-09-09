Al menos una decena de personas ha muerto y más de 55 han resultado heridas en el accidente entre un autobús de grandes dimensiones y un tren en Atlacomulco (México), informó la oficina local de Protección Civil.

🚨¡Tragedia en Atlacomulco, Estado de México!



La mañana de este lunes, un autobús de pasajeros fue arrollado por un tren tras intentar ganarle el paso en el cruce ferroviario de la carretera Atlacomulco–Maravatío.

El saldo es de 8 personas fallecidas y 45 resultaron heridas.… pic.twitter.com/AzYkCfHcPq — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 8, 2025

El siniestro tuvo lugar la mañana del lunes en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, el autobús habría intentado adelantar a otros vehículos por un cruce con las vías del tren, siendo arrollado por el ferrocarril. El conductor del bus está detenido.

Medios locales publicaron nombres de los heridos, personas de entre 19 y 48 años, aunque las autoridades no han identificado públicamente a las víctimas.

Un vídeo que circuló por las redes sociales mostraba al autobús circulando lentamente por las vías del tren en medio de un intenso tráfico cuando el tren, que pasaba a gran velocidad, apareció y embistió al bus en su parte central, el piso de arriba del autobús quedó destrozado. El impulso del tren arrastró al vehículo por las vías varios metros.

"Tenemos un total de 41 lesionados, de los cuales cuatro son de la primera prioridad, 16 de la segunda y 21 de la tercera prioridad (…) y tenemos un número de 10 decesos", comentó Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, a la televisión local 'Milenio'.

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Explicó también que trabajan para "liberar la vía y establecer la circulación", además, confirmó que el autobús de la línea Herradura de Plata transportaba 51 pasajeros.