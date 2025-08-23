El fatal accidente ocurrió este viernes antes de las 13:00, hora local. El micro se trasladaba en dirección este por la autopista estatal de Nueva York, cerca de Pembroke, y estaba a 48 kilómetros al noreste ciudad de Búfalo y a 64 kilómetros al sureste de las cataratas del Niágara, informó la policía.

Las autoridades dijeron inicialmente que una de las víctimas era menor de edad, pero rectificaron la información horas después. Por ahora, dieron a conocer que los 52 pasajeros tienen edades entre 1 y 74 años, y los cinco adultos que murieron eran de nacionalidades china, india y filipina.

Además, informaron que 24 de los heridos fueron trasladados al Hospital Erie County Medical Center (ECMC) de Nueva York. “En la actualidad, 20 de esos pacientes son evaluados y pronto brindaremos una actualización. Dos de los heridos eran sometidos a intervenciones quirúrgicas y hay varias personas internadas en terapia intensiva” informó una vocera del equipo médico poco después del accidente.

El agente James O’Callaghan, oficial de información pública de la Tropa A de la Policía Estatal de Nueva York, informó que el micro “sufrió daños considerables”.

Y agregó: ”Volcó y supongo que la mayoría de las personas en el autobús no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Por eso, tantas personas salieron despedidas. Como dije, este micro está extremadamente dañado”.

Si bien no especificó las causas del accidente, el oficial adelantó: “Iba a toda velocidad. No chocó con ningún otro vehículo. Perdió el control”. Asimismo, detalló que el vehículo cayó en una zanja y algunos pasajeros quedaron atrapados, mientras que otros salieron despedidos.

En cuanto a los heridos y víctimas, O’Callaghan explicó que la policía está coordinando con la empresa de turismo para verificar la lista de pasajeros y poder identificarlos. “Estamos investigando a dónde iban y de dónde venían. Pedimos una lista de los pasajeros, sus nombres y otros detalles”, dijo en diálogo con la prensa.

El comandante de la tropa de la Policía Estatal de Nueva York, Andre Ray, aclaró luego en rueda de prensa: “La causa de la colisión aún se investiga. Sin embargo, por el momento se descartaron fallos mecánicos y algún problema de salud del chofer”.

El conductor “está cooperando con la investigación. No se han presentado cargos hasta ahora”, señaló Ray.