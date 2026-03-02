Un video muestra el momento del choque de un motociclista de 35 años contra una soga en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste y muere degollado.

El material audiovisual, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, refleja a Federico Martínez que viajaba junto a su hijo a bordo de una moto Cerro Ce Dubi 150 cc cuando colisiona con la cuerda en avenida 12 de Octubre y la calle 390 y fallece en el acto.

El menor también resultó herido durante el siniestro y debió ser asistido por personal médico en el lugar.

Conforme a la información de fuentes policiales, un grupo de vecinos colocaron una soga para cortar la calle, que no estaba autorizada por el municipio.

La fiscalía interviniente imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo, pero ninguno de ellos se encuentra detenido.