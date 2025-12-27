Un trágico choque frontal entre dos vehículos en la Ruta Nacional 3 dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos dos heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que sobrevivió al impacto. El siniestro ocurrió este sábado en la mañana, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores.

El accidente se produjo entre los kilómetros 226 y 228 de la traza y estuvo protagonizado por una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del fuerte impacto, murieron en el lugar Eduardio Basilio Díaduchi y Cecilia Sosa, una pareja oriunda de la ciudad de Berisso, que viajaba junto a su hija adolescente.

La menor fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece internada con heridas, aunque fuera de peligro. En tanto, la conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera y domiciliada en Olavarría, también resultó herida y fue derivada al mismo centro de salud. Según informaron fuentes policiales, su estado no reviste gravedad.

Puede interesarte

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, quienes realizaron tareas de rescate, asistencia y prevención. Debido al operativo, la Ruta Nacional 3 permaneció totalmente cortada hasta cerca de las 11 de la mañana, cuando finalmente fue liberada y el tránsito volvió a circular con normalidad.

Las causas del choque aún no fueron determinadas. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y la causa fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo.