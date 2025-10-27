El fiscal penal 1, Pablo Paz, investiga un incendio que se desató en la noche del domingo en una Alcaidía de la provincia de Salta que dejó el saldo de 14 internos que debieron ser asistidos con quemaduras y signos de intoxicación por monóxido de carbono, de los cuales seis están internados en terapia intensiva.

Paz lleva adelante la pesquisa en la que se busca establecer cómo se inició el incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta y en el cual varios presos resultaron heridos.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la provincia, realizando el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permita determinar el origen del foco ígneo.

Además, desde por portal del Ministerio Público Fiscal, detallaron que también se dio intervención a Medicina Legal del CIF y de la Policía de Salta “para la revisación de las personas que resultaron damnificadas y que ya se encontraban hospitalizadas”.

El fiscal comunicó que 14 internos fueron asistidos, presentando quemaduras y signos de intoxicación por monóxido de carbono. En este marco indicó que seis de ellos se encuentran en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

“Se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento del hecho y que, ante la gravedad de lo sucedido, se girarán las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas”, sostuvo Paz.

Dicha acusación es en virtud de lo dispuesto por el artículo 186 inc. 4 del Código Penal, que condena a quien provoque un incendio, poniendo en riesgo de muerte a otras personas.