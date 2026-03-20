Un nene de 2 años murió en la localidad de Joaquín V. González, en Salta, después de caer en un pozo sin tapa en el patio de una vivienda.

El pequeño estaba en la casa de su abuela y, según se pudo reconstruir, se encontraba jugando cuando, de repente, en un momento los adultos dejaron de verlo.

La preocupación creció rápidamente y comenzaron a buscarlo por el terreno hasta que finalmente lo encontraron dentro de un pozo de un baño en desuso, que estaba a ras del suelo y sin ningún tipo de protección.

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Los familiares lograron sacarlo de inmediato y lo llevaron de urgencia al Hospital Oscar H. Costas, pero llegó sin signos vitales y pese a los intentos de reanimación, los médicos no pudieron salvarlo.

El medio Nueve Diario indicó que la fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó distintas medidas, entre ellas la autopsia y pericias en el lugar, para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y si hubo algún tipo de responsabilidad.