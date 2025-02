En la mañana del viernes 7 de febrero de 2025, se registró un grave accidente aéreo en la Avenida Marquês de São Vicente, en el barrio de Barra Funda, en la zona oeste de São Paulo. Un avión de pequeño porte, modelo King Air F90, cayó alrededor de las 7:20 AM después de despegar del Aeropuerto Campo de Marte con destino a Porto Alegre. Durante el vuelo, la aeronave intentó un aterrizaje de emergencia en la avenida, pero no logró completar la maniobra y chocó contra un autobús operado por la empresa Viação Santa Brígida, prefijo 732, que no llevaba pasajeros en el momento del impacto.

🔴Así fue el accidente en San Pablo Brasil. Una avioneta cae sobre una avenida. pic.twitter.com/BxoSwk9Sdu — Sebas Tempone (@SebasTempone) February 7, 2025

La colisión provocó un incendio inmediato, con explosiones y una densa nube de humo negro visible a kilómetros de distancia. Equipos de bomberos fueron desplegados rápidamente para contener las llamas y rescatar a las víctimas.

AHORA | 🔴



🔹Un avión se estrelló contra un autobús en el medio de una importante avenida de San Pablo 🇧🇷 al momento de intentar hacer un aterrizaje de emergencia.



🔹Hasta ahora, confirmaron al menos dos muertos y varios heridos.pic.twitter.com/4D5url6tHE — El Nacional (@elnacionalpy) February 7, 2025

El accidente dejó un saldo de dos fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados dentro de la aeronave. Además, un motociclista que circulaba por la avenida fue alcanzado por los escombros del avión y resultó herido. El conductor del autobús también sufrió lesiones, pero fue rescatado con vida. El tráfico en la Avenida Marquês de São Vicente tuvo que ser bloqueado para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la investigación del incidente.

Las Fuerzas Aéreas y la Policía Civil han iniciado investigaciones para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades. El Secretario de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, informó que varias fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Militar y la Policía Científica, fueron movilizadas para atender la emergencia. El caso resalta la necesidad de un mayor análisis sobre la seguridad operativa de aeronaves pequeñas, especialmente en áreas urbanas.

Puede interesarte

Especificaciones de la aeronave King Air F90

El Beechcraft King Air F90 es un avión turbohélice desarrollado por el fabricante estadounidense Beechcraft. Conocido por su rendimiento y comodidad, este modelo tiene capacidad para hasta ocho pasajeros y se utiliza comúnmente para transporte ejecutivo, servicios médicos y misiones especiales.

La aeronave está equipada con dos motores Pratt & Whitney PT6A-135, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 500 km/h (310 mph). Su techo operativo llega a los 9.450 metros (31.000 pies), lo que garantiza vuelos estables a gran altitud. Además, su autonomía supera los 2.400 km (1.500 millas), permitiendo realizar vuelos sin escalas entre ciudades como São Paulo y Recife sin necesidad de reabastecimiento.

Aunque se fabricó en cantidades limitadas, el King Air F90 sigue siendo un activo valioso en el mercado de la aviación ejecutiva debido a su confiabilidad y menores costos operativos en comparación con los pequeños aviones a reacción. Muchos modelos aún están en operación en todo el mundo, utilizados principalmente por empresarios, servicios de transporte médico e instituciones gubernamentales.

Circunstancias del accidente

El avión despegó del Aeropuerto Campo de Marte a las 7:15 AM con destino a Porto Alegre, pero experimentó dificultades poco después de despegar. Testigos informaron que la aeronave comenzó a perder altitud rápidamente y, al intentar aterrizar de emergencia en la Avenida Marquês de São Vicente, terminó chocando contra un autobús.

Uno de los testigos, João Lucas da Silva Amaral, ingeniero presente en la zona, relató que el avión golpeó un árbol antes de impactar contra una señal de tráfico y comenzó a derramar queroseno. Según su testimonio, “cuando tocó el suelo, explotó y todos corrieron”. La explosión generó un gran incendio, lo que requirió una respuesta inmediata de los equipos de emergencia.

El impacto fue tan fuerte que partes del fuselaje fueron lanzadas a varios metros de distancia. El motociclista que pasaba por el lugar en ese momento fue alcanzado por los escombros y sufrió heridas, mientras que el conductor del autobús logró escapar antes de que las llamas consumieran el vehículo.

Respuesta de las autoridades

Tan pronto como se reportó el accidente, equipos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Militar, la Policía Civil y la Policía Científica fueron enviados al lugar. Siete vehículos de los bomberos llegaron a la escena para controlar las llamas y rescatar a las víctimas.

Las Fuerzas Aéreas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. El análisis considerará factores como fallas mecánicas, errores humanos o incluso condiciones meteorológicas que puedan haber contribuido al siniestro. Expertos en aviación han señalado la necesidad de reforzar las inspecciones de aeronaves pequeñas que operan en áreas urbanas, ya que incidentes de este tipo pueden derivar en tragedias mayores.