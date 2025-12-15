Al menos siete personas fallecieron, una veintena se reportan como desaparecidas y cientos de familias quedaron damnificadas tras el desborde del río Piraí, en el departamento oriental de Santa Cruz, en Bolivia.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó el domingo que la cifra de víctimas fatales se elevó respecto al balance preliminar, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en zonas severamente afectadas, informó Xinhua.

"Lamentablemente, hasta el momento tenemos siete fallecidos, alrededor de 20 desaparecidos y más de 600 familias afectadas", declaró.

Según pudo saber, las intensas lluvias que comenzaron la noche del viernes provocaron el rápido incremento del caudal del río Piraí, que terminó por desbordarse y anegar amplias áreas de varios municipios cruceños, entre ellos El Torno, uno de los más golpeados, así como en Mairana, Colpa Bélgica y Buena Vista.

En algunas de esas localidades, barrios enteros quedaron incomunicados durante varias horas.

Asimismo, Troche advirtió que el número de damnificados podría aumentar en las próximas horas, ya que el recuento de daños sigue en curso.

Según Defensa Civil, decenas de pobladores pasaron la noche refugiados en los techos de sus viviendas o encaramados en árboles a la espera de ser rescatados. Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo instaló una sala de crisis en el Palacio de Gobierno, bajo la coordinación directa del presidente Rodrigo Paz.