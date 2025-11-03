Un joven deportista de 25 años murió tras sufrir una descompensación mientras participaba en una competencia de CrossFit realizada durante la tarde del domingo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió en el marco de un evento deportivo que congregaba a numerosos atletas locales y de otras ciudades.

La víctima fue identificada como Sebastián Eduardo Leguizamón, domiciliado en el barrio Herrera El Alto. Se encontraba participando del evento, cuando por razones que aún se investigan, se desvaneció de manera repentina ante la mirada atónita de sus compañeros y del público presente.

De inmediato, personal de emergencia y médicos que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación.

Posteriormente, el joven fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Termas, donde fue recibido por el Dr. Carlos Vittar, médico de guardia, quien logró estabilizarlo y dispuso su internación para control y observación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, Leguizamón falleció alrededor de las 17,30 horas.

La noticia generó consternación no solo entre los organizadores y competidores del evento, sino también en toda la comunidad termal, donde el joven era muy conocido y querido por su dedicación al deporte, su entusiasmo y su constante participación en actividades vinculadas al fitness y al CrossFit.

El fiscal de turno solicitó autopsia.