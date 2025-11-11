Una verdadera tragedia sacudió a la comunidad de Lilo Viejo, a unos 40 kilometro de Tintina, Santiago del Estero, cuando un niño de apenas dos años perdió la vida tras caer al Canal de la Patria, en cercanías de su vivienda.

El pequeño fue identificado como Serrano Díaz Leandro, de 2 años. Según relató su madre, el niño había desaparecido de su vista por unos quince minutos. Al notar su ausencia, primero lo busco en el patio de su casa, y luego salió a buscarlo y lo encontró dentro del canal, muy próximo a su domicilio.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Tintina, donde ingresó sin signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

La directora del Hospital Zonal de Tintina, Carla Gerez, confirmó la triste noticia a Info del Estero y señaló que el niño fue atendido de inmediato, pero las maniobras no tuvieron resultado positivo. Además la Dra expresó “Muy triste la situación, estamos muy consternados”.

Intervino personal policial de la Departamental Moreno y la fiscalía de turno, que ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del accidente, al parecer el niño estaba jugando con un tío, también menor de edad cuando se produjo el accidente.

La comunidad de Lilo Viejo permanece conmocionada por el trágico suceso que enluta a toda la región.