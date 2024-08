La 18ª edición de los CrossFit Games acabó en tragedia durante el primer día de competencia desarrollado en la ciudad de Fort Worth, en Texas, luego de varios años en los que la acción se había desplegado en Madison, Wisconsin. Un deportista murió tras ahogarse en el lago Marine Creek durante el último tramo de la prueba de este jueves por la mañana, según informó la Fox News.

Esta fuente afirmó que el hecho sucedió durante el evento individual de una carrera de 3.5 millas (más de 5 kilómetros) seguido de una distancia de 800 metros en el agua, programado para iniciar a las 7AM, horario comunicado por la página oficial del certamen compuesto de 12 desafíos repartidos en cuatro días, en los cuales se batallan contra el clima seco y las altas temperaturas, ya que este jueves se registraron 37°C, como se aprecia en las mediciones de The Weather Channel.

En medio de esas condiciones extremas, un deportista tuvo dificultades para mantenerse a flote y acabó desapareciendo a unos 100 metros de la meta, según detalló el periódico Marca. La trágica noticia fue confirmada por la organización del torneo en un comunicado divulgado en las redes sociales: “CrossFit está profundamente entristecido por la muerte de un competidor de los CrossFit Games durante la parte de natación del Evento Individual 1 en los CrossFit Games de 2024”.

“Estamos cooperando plenamente con las autoridades y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia en este momento”, precisaron. Y añadieron en el tercer y último párrafo del escueto envío: “El resto de los eventos de hoy han sido suspendidos. El bienestar de los competidores es nuestra primera prioridad y estamos desconsolados por este trágico evento”.

El periódico AS de España aseguró que el hombre hallado a orillas del lago es el serbio Lazar Dukic, de 28 años, que llegó a ser octavo en la edición de 2022. De igual manera, la Policía de Fort Worth manifestó que “no dará a conocer la identidad del atleta hasta que la familia sea informada y el atleta sea identificado por el Médico Forense del Condado de Tarrant”, según recogió la Fox News.

Incomprensible como nadie hizo nada para salvar la vida de Lazar Dukic en los crossfit games pic.twitter.com/hlrAgR0c3g — Josef Ajram Tares (@josefajram) August 9, 2024

Sin embargo, el patrocinador de Dukic, FITAID, vinculado a las vitaminas y suplementos, confirmó la triste noticia en redes sociales con una imagen de él en blanco y negro: “Nuestros pensamientos y oraciones están con Lazar Đukić y su familia. Lamentablemente, Lazar desapareció trágicamente esta mañana mientras competía en los CrossFit Games de este año. Tenía 28 años”.

“Estamos más que devastados. Nuestros corazones están rotos”, manifestaron en el comunicado, que incluyó la mención de la apertura de una cuenta para ayudar a sus seres queridos en este momento “extremadamente difícil”. Esta organización donó 15.000 dólares a la causa y, hasta el momento, se llevan recaudados más de USD 35.000, contó el diario local Fort Worth Star-Telegram.

Las tareas de rescate iniciaron cuando el equipo del atleta notó su ausencia, esto motivó el aviso inmediato a los organizadores para buscar a este individuo con un equipo de emergencia. El cuerpo fue recuperado por el Departamento de Bomberos de Fort Worth dos horas después del llamado a las autoridades de seguridad al área.

El portal español 20minutos brindó una información inquietante sobre el fatal momento: “Varios asistentes afirman que vieron cómo Dukic se ahogaba e incluso alguno intentó entrar a auxiliarle, aunque un socorrista lo impidió. Una ambulancia se encuentra en la zona del evento”.

Horas antes de participar en la cita, Lazar Dukic posteó una imagen en compañía de su hermano, Luka Dukic. Ambos habían clasificado para este torneo. “La sangre no es agua, desde la cuna hasta la tumba, mi alma afín, mi hermano. La sangre no es agua, personas del mismo temple, nunca me traicionará, mi hermano”, escribió Lazar.

Los CrossFit Games 2024 iban a ser transmitidos por varios plataformas, incluyendo YouTube y Twitch. Pero no había ninguna transmisión en vivo antes del mediodía de este jueves y el canal de YouTube de la competición eliminó todas las transmisiones programadas para el día inaugural. En estos juegos, que se extienden por cuatro días, competidores de 33 países compiten en varios entrenamientos por el trofeo de “El más en forma del mundo” y, en esta oportunidad, se iba a llevar a cabo en el Dickies Arena y otras áreas dentro y alrededor de Fort Worth.